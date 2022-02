Sword Art Online: il cosplay di Sinon di kri_cos è esplosivo

Sword Art Online è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni ed è particolarmente gettonata tra i cosplayer, che possono trarre ispirazione dal ricco cast di personaggi dell'opera di Reki Kawahara. Oggi vi proponiamo il cosplay di Sinon firmato da kri_cos in versione Gun Gale Online.

Asada Shino, alias Sinon, è apparsa per la prima volta nella seconda stagione dell'anime, diventando successivamente una presenza fissa nel cast dell'opera, dando spesso man forte al protagonista Kirito nelle sue disavventure in mondi virtuali.

kri_cos è una grandissima fan di Sword Art Online, di recente ad esempio l'abbiamo vista anche nei panni "divini" di Asuna, e in particolare di Sinon, di cui propone spesso nuove interpretazioni sempre molto azzeccate e fedeli al personaggio. Il cosplay di oggi è basato sulla versione Gun Gale Online, il fittizio MMO in cui si svolge la seconda serie dell'anime. Oltre alla solita grande cura per i dettagli, la cosplayer giapponese questa volta stupisce per uno scatto che sembra uscito direttamente da una scena di una serie live action, che la ritrae in posa mentre spara un colpo con l'iconico fucile da cecchino di Sinon.

Che ne pensate del cosplay di Sinon da Sword Art Online realizzato da kri_cos?