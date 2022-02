Call of Duty: Warzone: youtuber si è tatuato su una natica il logo di Raven Soft, per una scommessa

FaZe Swagg, youtuber nonché star del mondo degli esport, si è tatuato il logo di Raven Software su di una natica dopo aver perso una scommessa relativa a Call of Duty: Warzone.

Il tutto è nato dal lancio di Call of Duty: Warzone Pacific, l'ultima maxi espansione del gioco, alla fine dello scorso anno. Tra le modifiche apportate c'era il cambiamento dei Loadout Drop, che con la nuova versione potevano essere acquistati solo dopo che il primo cerchio si fosse ristretto. Di base i giocatori finivano per avere soldi trovati in gioco che non potevano spendere.

La novità è stata accolta malissimo da tanti giocatori di Call of Duty: Warzone, tra i quali Faze Swagg, che all'inizio di gennaio ha scommesso con Raven Software che si sarebbe tatuato il logo della compagnia sulla natica destra nel caso avesse ripristinato il loadout originale.

Lì per lì Raven Software non aveva risposto alla provocazione, ma qualche giorno fa l'account Twitter ufficiale del franchise Call of Duty ha pubblicato un messaggio atto a prendere prendere in giro proprio Swagg: "Cerco un tatuatore di talento, avete consigli da darmi? Chiedo per un amico."

Naturalmente il post è nato dal fatto che Raven Software ha ripristinato il loadout drop come richiesto e poi è passata a battere cassa (non si dica mai che i feedback non vengono ascoltati, soprattutto con i live service). Swagg ha di fatto dovuto mantenere la parola data, per non fare una figuraccia davanti a tutta la comunità. Come avete potuto vedere dal suo tweet, ha anche documentato il tatuaggio con una foto.