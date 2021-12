Call of Duty: Warzone Pacific, il trailer di lancio ci mostra di nuovo l'aggiornamento

Activision ha pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty: Warzone Pacific, il maxi aggiornamento del gioco che sarà lanciato il 9 dicembre 2021. Il filmato mostra alcune sequenze filmate realizzate con il motore di gioco, che mostrano Caldera, la nuova mappa, nonché alcune delle situazioni che teoricamente i giocatori si troveranno a vivere, tra cecchini, duelli aerei, veicoli vari, sbarchi e tutti gli stilemi che ci si possono aspettare da un titolo simile.

Il filmato ci ricorda anche che i possessori di Call of Duty: Vanguard, l'ultimo titolo canonico della serie, avranno accesso a Call of Duty: Warzone Pacific l'8 dicembre 2021, ossia con un giorno di anticipo rispetto a tutti gli altri. Si tratta di un buon incentivo, per gli ulta appassionati della serie.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone Pacific segnerà anche l'avvio della Stagione 1 - Operazione Vulcan del nuovo scenario, con contenuti pensati appositamente. Come già riportato, la mappa è ambientata su un'isola dalla forma circolare ed è composta da quindici vaste aree, ovvero Arsenal, Docks, Runway, Ruins, Mines, Peak, Beachead, Village, Lagoon, Airfield, Fields, Sub Pen, Power Plant, Capital e Resort.

Call of Duty: Warzone Pacific sarà lanciato su tutte le versioni del gioco: PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.