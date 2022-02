Activision Blizzard: 5,1 miliardi di dollari di ricavi solo dalle microtransazioni, nel 2021

Nel 2021 Activision Blizzard ha ricavato ben 5,1 miliardi dollari dalle microtransazioni dei suoi giochi. Quello appena trascorso è stato l'anno migliore di sempre per Activision Blizzard in termini di ricavi complessivi, che hanno raggiunto un gran totale di 8,804 miliardi di dollari, come già riportato.

A stupire però è proprio il dato delle microtransazioni, che hanno rappresentato il 61% degli incassi della compagnia, che del resto lancia sempre meno giochi proprio per questo motivo (vedremo dopo l'acquisizione di Microsoft se sarà ancora così).

C'è da dire che il dato comprende non solo gli acquisti in gioco, ma anche i DLC e gli abbonamenti a World of Warcraft. Comunque sia il grosso lo hanno fatto le casse premio e gli acquisti cosmetici. Sì, i vestitini per i personaggi e i balletti fanno ormai incassare più dei giochi veri e propri.

Anzi, a dirla tutta anche un colosso come il franchise Call of Duty ha visto un calo delle vendite quest'anno, con Call of Duty: Vanguard. Nonostante ciò le microtransazioni hanno tenuto botta, grazie a Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Mobile (che da solo incassa più di un miliardo di dollari l'anno), i giochi di King e a tutti gli altri titoli live service della compagnia.