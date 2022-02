Dying Light 2 su Steam ha oltre il doppio dei giocatori di Resident Evil Village

Dying Light 2 è stato protagonista di un debutto fantastico su Steam, dove ha totalizzato oltre il doppio di giocatori di Resident Evil Village, un altro titolo horror in prima persona di grande successo.

Dopo il picco di circa 180.000 giocatori su Steam, Dying Light 2 è arrivato a quota 230.220 utenti in contemporanea: l'ultimo capitolo della serie survival horror di Capcom era fermo a 106.631 giocatori.

A impressionare è tuttavia il confronto con l'originale Dying Light, che non si era spinto oltre i 45.867 giocatori: significa che il sequel è riuscito a moltiplicare per cinque quei numeri, e non è una cosa che si vede tutti i giorni.

Nella nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human abbiamo sottolineato i punti di forza del gioco ma anche le sue evidenti debolezze sotto il profilo narrativo e in termini di rifinitura del gameplay.

Ebbene, evidentemente gli utenti hanno chiuso un occhio al riguardo e si stanno godendo la nuova avventura a base di zombie confezionata da Techland, che verrà senz'altro migliorata in corso d'opera grazie agli aggiornamenti.