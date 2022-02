Tiny Tina's Wonderlands, un video di gameplay da 23 minuti pieno d'azione

Tiny Tina's Wonderlands si mostra con un video di gameplay pubblicato da IGN: il filmato, della durata di ben 23 minuti, è pieno zeppo d'azione e costituisce un ottimo assaggio di ciò che troveremo nel gioco.

Appena entrato in fase gold, Tiny Tina's Wonderlands farà il proprio debutto senza ritardi il 25 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, e l'attesa da parte dei fan della serie Borderlands è palpabile.

Vero e proprio sequel rispetto alle vicende dell'espansione Assalto all Rocca del Drago di Tiny Tina, peraltro disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di febbraio, il gioco punterà forte sugli elementi fantasy per un'esperienza diversa dal solito.

Potremo affrontare l'avventura al comando di nuovi eroi e attingere a un ampio arsenale di armi devastanti, lanciandoci a testa bassa all'interno di dungeon pieni di insidie ma anche di prezioso bottino da raccogliere.