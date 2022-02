Tiny Tina's Wonderlands è entrato in fase gold, nessun ritardo per l’uscita

I ragazzi di Gearbox Software hanno annunciato che Tiny Tina's Wonderlads è entrato ufficialmente in fase gold, il che significa che non ci sono ritardi sulla tabella di marcia e dunque il gioco arriverà sugli scaffali come da programma a il 25 marzo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

L'annuncio è arrivata tramite un post su Twitter dell'account ufficiale di Tiny Tina's Wonderlands accompagnato da una breve clip che mostra un dado D20 dorato, una delle lootbox in salsa fantasy del gioco che include armi, mod e oro.

Tiny Tina's Wonderlands è un FPS in prima persona con elementi ruolistici e uno spin-off in salsa fantasy di Borderlands, dunque possiamo aspettarci elementi classici come creature magiche e draghi ma anche fiumi fatti di cola che sgorgano da lattine giganti, cavalli di cristallo e tante altre stramberie simili, in linea con lo stile della serie.

Come accennato in apertura Tiny Tina's Wonderlands sarà disponibile dal 25 marzo 2022 per PS5, Xbox Series X | S, PC, Xbox One e PS4. Di recente è stato pubblicato un trailer che presenta le classi Oltretomba e Guardaspore.