Nintendo conferma le date di uscita di tanti giochi Switch: ecco i dettagli

Nintendo ha condiviso un nuovo resoconto finanziario e ci ha permesso di scoprire tanti dettagli sulle vendite hardware e software. Inoltre, la compagnia di Kyoto ha colto l'occasione per riconfermare le date di uscita di molti giochi in arrivo.

Ecco le date dei principali giochi in uscita su Nintendo Switch:

TRIANGLE STATEGY - 4 marzo 2022

Kirby e La terra perduta - 25 marzo 2022

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp - primavera 2022

Splatoon 3 - 2022

Mario + Rabbids Sparks of Hope - 2022

Il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild (nome provvisorio) - 2022

Bayonetta 3 - 2022

Metroid Prime 4 (nome provvisorio) - Da definire

Come potete vedere, le informazioni di Nintendo semplicemente confermano quanto già sapevamo, ma è un modo comodo per tirare le somme di quello che la compagnia ha in serbo per noi nel corso del 2022, e oltre se consideriamo Metroid Prime 4. La lista di Nintendo, a dirla tutta, include anche Leggende Pokémon Arceus, che abbiamo però escluso visto che è già disponibile.

Il Villaggio di Leggende Pokémon Arceus

Il resoconto finanziario di Nintendo ci ha permesso di scoprire i risultati commerciali della console, così come tutti i dettagli sui giochi più venduti. Inoltre, abbiamo anche avuto modo di analizzare le differenza tra PS5 e Switch nel 2021: le vendite fanno capire chi ha sofferto di più la crisi dei semiconduttori.