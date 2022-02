GCC Pokémon: in arrivo un’espansione a tema Pokémon GO

Il team di Niantic ha annunciato sui propri social l'arrivo di un'espansione del GCC Pokémon, il celebre card game della serie, a tema Pokémon GO, con le carte che saranno dunque ispirate al gioco mobile per iOS e Android.

I dettagli al momento non sono molti. L'espansione di Pokémon GO sarà disponibile durante il corso di questa estate e Niantic ha pubblicato un'immagine della bustina ufficiale, che ritrae Mewtwo, Pikachu, Larvitar, Gyarados, Blissey, Aipom e Conkeldurr, che presumibilmente saranno tra le nuove carte del GCC Pokémon, nonché il Professor Willow. Stando alle parole di Niantic, ulteriori dettagli verranno svelati presto.

GCC Pokémon: la bustina ufficiale dell'espansione a tema Pokémon GO

"Quest'estate sarà pubblicata una nuova espansione nata dalla collaborazione fra il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e Pokémon GO!", recita il comunicato ufficiale di Niantic. "Le carte dell'espansione Pokémon GO del GCC Pokémon saranno ispirate al famoso gioco per dispositivi mobili. Ulteriori dettagli verranno svelati presto, quindi torna a trovarci per non perderti i prossimi aggiornamenti."

Si tratta di una notizia interessante per i giocatori del GCC Pokémon e che denota la sempre maggiore importanza di Pokémon GO nel brand, che tra l'altro entrerà a far parte del circuito competitivo ufficiale di The Pokémon Company, come annunciato lo scorso ottobre.

Nel frattempo su Pokémon GO è iniziato il Capodanno Lunare, che offre ai giocatori di catturare un Litteo e usufruire di alcuni invitanti bonus.