Far Cry 6, l'ultimo DLC Joseph: Collapse ha una data di uscita: sconti sul gioco

Joseph: Collapse, il terzo e ultimo DLC di Far Cry 6, ha una data di uscita ufficiale: sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox a partire dall'8 febbraio.

Dopo Vaas: Insanity (recensione) e Pagan: Control (recensione) ci troveremo stavolta a vestire i panni di Joseph Seed, il villain di Far Cry 5 (recensione) che aveva creato una setta in quel di Hope County.

Tormentato dal suo stesso mito, dalla fede e dalle promesse che non ha potuto mantenere mentre osservava il suo regno sgretolarsi sotto i colpi di un giovane agente di polizia, Joseph si ritrova intrappolato in una dimensione onirica da cui dovremo aiutarlo a fuggire.

"I giocatori giocheranno nei panni di Joseph Seed, l'iconico cattivo di Far Cry 5, in una versione contorta di Hope County, Montana, per una nuova esperienza ispirata al genere roguelite", si legge nel comunicato stampa di Ubisoft.

"Mescolando azione intensa e narrazione, Joseph: Collasso fornirà un'opportunità unica, per i giocatori, di entrare nella mente torturata di Joseph, affrontare i suoi ex seguaci dopo che la sua fede è crollata, e infine affrontare i membri della sua famiglia mentre lotta per vincere i suoi demoni interiori."

"Per celebrare il lancio, sconti fino al 40% sono attualmente applicati a tutte le edizioni di Far Cry 6 in tutti i negozi digitali. Inoltre, i proprietari di Far Cry 6 possono ricevere il 25% di sconto sul Season Pass."