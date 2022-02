Project 007: novità sul nuovo progetto di IO Interactive in arrivo, per un giornalista

Che fine ha fatto Project 007? Effettivamente sono mesi che il nuovo gioco di James Bond realizzato da IO Interactive, gli autori di Hitman, è sparito completamente dai radar. Tuttavia a quanto pare potrebbero arrivare novità in merito a breve.

Andy Robinson, giornalista del noto portale VGC, ha pubblicato un tweet in cui afferma: "non sarei sorpreso per il ritorno di una certa super spia nel corso delle prossime settimane". Cosa che da molti è stata interpretata come un riferimento per l'appunto a Project 007, il nuovo gioco di James Bond, che sicuramente rientra nella definizione di "super spia". Un dettaglio interessante è che questa Christopher Dring di GamesIndustry sembrerebbe confermare a sua volta questa soffiata, come è possibile ipotizzare dagli scambi di tweet tra i due.

Di Project 007 al momento sappiamo ben poco, se non che sarà un gioco d'azione in terza persona basato su una storia completamente originale. Si tratta di un progetto piuttosto ambizioso, tanto che IO Interactive punta a farlo diventare il primo capitolo di una trilogia. Lo studio ha da poco lanciato Hitman Trilogy e pubblicato Hitman 3 su Steam, dunque i tempi potrebbero essere maturi per svelare novità in merito al loro prossimo lavoro.

Ovviamente il nome più papabile per questa indiscrezione è Project 007, ma ci sono tanti altri giochi di super spie nel mondo videoludico che potrebbero tornare alla ribalta. Tra questi, come fa notare scherzosamente un utente, c'è anche la serie Club Penguin.

In ogni caso, rimaniamo in attesa di conferme ufficiali, se la soffiata di Robinson si rivelasse corretta non dovremo attendere a lungo.