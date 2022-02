Yu-Gi-Oh! Master Duel a quota 10 milioni di download, 1.000 gemme gratis per festeggiare

Yu-Gi-Oh! Master Duel ha raggiunto quota 10 milioni di download in tutto il mondo. Per festeggiare il traguardo, Konami ha annunciato un bonus di 1.000 gemme gratis.

Il card game free-to-play di Konami è stato lanciato su PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 19 gennaio e successivamente su iOS e Android il 27 gennaio, giorno in cui tra l'altro aveva superato quota 4 milioni di download. Come era prevedibile grazie alle versioni mobile un gran numero di utenti si è unito ai duelli, permettendo dunque a Yu-Gi-Oh! Master Duel di superare quota 10 milioni di download nel mondo.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, un'immagine tratta dal gioco

Come ringraziamento per il traguardo raggiunto, Konami ha annunciato che regalerà 1.000 gemme a tutti i giocatori che effettueranno il log-in entro il 31 marzo 2022. Per chi non lo sapesse si tratta della valuta di gioco necessaria per comprare pacchetti di carte e Structure Deck, dunque un bonus decisamente gradito.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un card game free-to-play che include oltre 10.000 carte da sbloccare e collezionare, supporta la risoluzione 4K (sui dispositivi mobile compatibili), cross-save e crossplay, e offre ai giocatori la possibilità di affrontarsi online e di cimentarsi in una modalità singleplayer incentrata sulla storia delle carte e la loro genesi. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Yu-Gi-Oh! Master Duel.