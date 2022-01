Yu-Gi-Oh! Master Duel ora è disponibile per iOS e Android, link per download

Con qualche giorno di ritardo rispetto alle versioni console e PC, Yu-Gi-Oh! Master Duel da ora è disponibile gratuitamente anche per smartphone e tablet iOS e Android.

Potrete scaricare Yu-Gi-Oh! Master Duel per Android da Google Play Store a questo indirizzo. La versione iOS invece è disponibile su App Store, trovate la pagina dedicata questo link.

Yu-Gi-Oh! Master Duel, un'immagine tratta dal gioco

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un card game free-to-play che include oltre 10.000 carte da sbloccare e collezionare, supporta la risoluzione 4K (sui dispositivi mobile compatibili), cross-save e crossplay, e offre ai giocatori la possibilità di affrontarsi online e di cimentarsi in una modalità singleplayer incentrata sulla storia delle carte e la loro genesi.

Non manca ovviamente un approfondito tutorial per chi si avvicina solo ora al mondo di Yu-Gi-Oh!, così come partite classificate, tornei ed eventi a tempo limitato per i giocatori più esperti. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Yu-Gi-Oh! Master Duel.

Il card game gratuito di Konami è già disponibile da alcuni giorni anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam. Inoltre, gli abbonati a PlayStation Plus possono ottenere gratuitamente 50 pacchetti di carte per un periodo limitato di tempo.