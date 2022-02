Sifu per PS5 e PS4: problemi di download risolti e regalo in arrivo

Sloclap ha annunciato che i problemi di download del PlayStation Store per le versioni PS4 e PS5 dell'action game Sifu sono stati risolti (o quasi), promettendo un regalo per gli acquirenti della Deluxe Edition per scusarsi per il problema tecnico.

Per chi non lo sapesse, tra i bonus per chi preacquista la Deluxe Edition di Sifu c'è quello di poter iniziare a giocare in anticipo rispetto alla data di uscita. Tuttavia, come abbiamo segnalato ieri, a causa di problemi relativi al PlayStation molti utenti PS5 e PS4 non hanno potuto scaricare il gioco.

Fortunatamente i problemi tecnici dello store di Sony sono stati risolti nel giro di poche ore e da ieri sera i giocatori hanno potuto scaricare anticipatamente Sifu e iniziare a giocarci. O perlomeno quasi tutti.

Come fa notare l'account Twitter di Slocap, nonostante il fix alcuni utenti non riescono comunque a scaricare il gioco. In questo caso gli sviluppatori suggeriscono di provare ad avviare il download dalla libreria della console dopo averla riavviata. Se anche questo non dovesse funzionare, il consiglio è quello di andare di selezionare l'opzione Ripristina Licenze dalle impostazioni relative all'account.

Slocap inoltre ha annunciato che per scusarsi dei disagi per l'accesso anticipato di Sifu ci sarà un regalo esclusivo per tutti gli acquirenti della Deluxe Edition, che verrà annunciato a breve.

Vi ricordiamo che Sifu sarà disponibile da domani, martedì 8 febbraio, per PS5, PS4 e PC. Si tratta di un action game dalle meccaniche interessanti e che non perdona gli errori, come potrete leggere nella nostra recensione di Sifu.