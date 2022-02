Sifu: problemi di download sul PlayStation Store

Ci sono problemi di download per Sifu dal PlayStation Store. A darne notizia sono stati gli sviluppatori stessi, che hanno voluto chiedere scusa a chiunque abbia prenotato il gioco per poterci accedere in anticipo. Comunque sia non temete, perché stanno già lavorando per risolvere la situazione.

"Sappiamo che ci sono dei problemi che impediscono il download di Sifu dall'accesso anticipato del PlayStation Store e ci dispiace moltissimo per l'inconveniente. Stiamo verificando con PlayStation per sistemarli quanto prima e vi forniremo presto dei nuovi aggiornamenti."