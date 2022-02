Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di hana.bunny_bunny è floreale

La dea Aphrodite vista in Record of Ragnarok continua a ispirare le cosplayer di tutto il mondo per i loro cosplay, come ad esempio quello di hana.bunny_bunny, che deve sentire un'affinità elettiva con questa figura mitologica, nata dal seme di Urano finito in mare dopo essere stato evirato da Kronos. La bellezza nata dalla spuma marina! C'è anche la versione che la vuole figlia di Zeus e Dione, ma ci piace di meno. Poi dite che Multiplayer.it non fa anche cultura.

Come potete vedere, il cosplay di hana.bunny_bunny è specchiato a quello del personaggio visto nella serie giapponese. La nostra interpreta la dea non solo indossando un costume identico al suo e condividendone l'acconciatura, accessori compresi, ma anche assumendone il tono borioso di chi si sente superiore agli altri.

Così si fanno i grandi cosplay: entrando nel personaggio con il corpo e con la mente, tanto da esaltarne le caratteristiche facendole proprie. L'attrice che finisce per incarnare l'immaginario reificandolo. L'arte stessa del mutare pelle per diventare altro.

Record of Ragnarok è una serie che racconta di un torneo tra gli dei e i campioni del genere umano per decidere il destino di quest'ultimo.