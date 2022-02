Sifu: i primi voti sono generalmente positivi ma anche contrastanti

Al momento, il sito aggregatore Metacritic ha raccolto 30 recensioni su PS5, la piattaforma più utilizzata per le recensioni, e il gioco ha un metascore di 79, dunque piuttosto positivo, ma è curioso notare come la media derivi da voti anche estremamente positivi con altri che risultano sufficienti o anche negativi. Vediamo dunque i primi voti di Sifu raccolti da Metacritic:

In generale, si va da giudizi entusiasti sul gameplay e lo stile adottato alle critiche sulla progressione, il grinding e la frustrazione. In generale, quello che emerge con una certa forza sembra sia il dibattito sulla difficoltà, che per alcuni risulta artificiosamente mantenuta alta mentre per altri è un elemento distintivo e positivo. Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Sifu che rientra in quelle decisamente positive, mentre ricordiamo anche il trailer di lancio in stile cortometraggio live action.