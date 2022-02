Demon Soul’s per PS5: nel remake ci sono 4 oggetti ancora da scoprire

Demon Soul's per PS5 è un remake eccezionale dal punto di vista grafico e molto fedele e rispettoso dell'opera di FromSoftware. Tuttavia Bluepoint Games ha nascosto alcune chicche tra i file di gioco e a quanto pare ci sono ancora quattro oggetti che ancora non sono stati scoperti dai giocatori.

Questo perlomeno è quanto afferma Lance McDonald su Twitter dopo aver esaminato attentamente i file dell'esclusiva PS5.

"Blupoint Games ha aggiunto alcuni nuovi oggetti nel Remake di Demon's Soul ancora da scoprire", afferma McDonald. "Se sapessi come ottenerli, lo avrei fatto. So solo che esistono nei dati di gioco. Se mai ci sarà un jailbreak per PS5 forse riusciremo a scoprire la verità, ma per il momento tutto quello che so è che ci sono 4 oggetti non ancora scoperti e come si chiamano."

Ovviamente non è escluso che gli elementi in questione siano degli extra scartati da Bluepoint Games in corso d'opera e i cui "resti" sono rimasti tra i file di gioco. Tuttavia, poco dopo la scoperta di McDonald, si è fatto avanti Peeve, content creator piuttosto noto nell'ambiente dei souls di FromSoftware, che afferma di conoscere la natura di uno dei quattro oggetti sopracitati e cosa deve fare per ottenerlo. Insomma, potrebbero esserci dei risvolti particolarmente interessanti nei prossimi giorni.

Come accennato in apertura, Demon Souls per PS5 è un remake molto fedele all'originale, ma ciò non ha impedito a Bluepoint Games di aggiungere qualche interessante extra. Ad esempio, con una serie di passaggi davvero poco intuibili, è possibile aprire una porta segreta e ottenere il set armatura del boss Penetrator.