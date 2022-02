God of War, patch 1.0.5 disponibile: migliora l'uso del mouse e altro

God of War su PC ottiene la nuova patch 1.0.5, pubblicata ieri da Sony Santa Monica per la nuova versione Windows del gioco e incentrata su alcuni miglioramenti applicati all'uso del mouse e altri aspetti riportati nel changelog ufficiale.

Per quanto riguarda il controllo via mouse, viene implementato il sistema Precision Mouse Mode, che di fatto ignora l'implementazione di default applicando una maggiore precisione al movimento e alcune nuove opzioni per l'aggiustamento più fine dell'input attraverso tale periferica. Inoltre, vengono anche sistemati e migliorati altri aspetti del gioco.

Tra questi, il TAA non causa più il blur eccessivo quando la scala di render è sotto il 100%, l'audio viene disattivato quando l'applicazione viene posta in background e altri aspetti sono stati implementati come il fatto che se si posiziona su 0 lo slider del DLSS Sharpening questo viene effettivamente disattivato, viene corretta la visualizzazione dei glifi nel gioco in base ai controlli selezionati e aggiustate le interazioni tra il gioco e la taskbar.

Altri aggiustamenti sul fronte dell'interfaccia riguardano la correzione nella visualizzazione nel Task Switcher in modalità Fullscreen Borderless e una migliore implementazione delle opzioni per l'HDR. Prosegue dunque il percorso di aggiustamento di God of War su PC con questa nuova patch 1.0.5. Abbiamo visto come Sony abbia considerato il lancio di God of War su PC un successo, cosa che fa pensare a ulteriori iniziative di questo tipo da parte della compagnia. Nel frattempo, il gioco è uscito dalla top ten di Steam dopo essere rimasto in vetta per tre settimane.