Star Citizen: video su rifornimento e gameplay, oltre 3,5 milioni di utenti registrati

Star Citizen è tornato a mostrarsi nel fine settimana con un nuovo video incentrato soprattutto sul rifornimento delle navi, che mostra alcune fasi di gameplay su questo particolare aspetto e sulla gestione di alcuni aspetti dei velivoli una volta raggiunte alcune stazioni di rifornimento.

Questa opzione verrà inserita all'interno della prossima versione di Star Citizen, ovvero l'alpha 3.17, insieme ad altre novità. Nel medesimo video possiamo inoltre vedere ancora l'hoverbike Consolidated Outland, che è uno dei nuovi veicoli annunciati da Cloud Imperium Games per la sua simulazione spaziale.

Nel frattempo, il gioco prosegue il suo lunghissimo percorso di sviluppo in accesso anticipato, con il totale dei giocatori registrati che ora supera i 3,5 milioni, altra quantità notevole se si pensa che Star Citizen di fatto non è ancora uscito e sembra piuttosto lontano da una versione che si possa considerare definitiva.

Si parla di account registrati, dunque questi non corrispondono necessariamente a utenti paganti, tuttavia anche il crowdfunding è cresciuto ancora superato i 434 milioni di dollari, dunque è chiaro che il modello di vendita continua comunque ad avere un notevole successo all'interno della folta community del gioco.

Di recente, il team di sviluppo ha deciso di ridurre la roadmap degli aggiornamenti evitando di comunicare gli update previsti più in avanti nel tempo, con una soluzione che secondo Cloud Imperium dovrebbe aiutare a placare le polemiche che possono emergere in caso di ritardo o spostamenti degli obiettivi. In ogni caso, è emerso che il 2021 è stato il miglior anno per Star Citizen in termini di raccolta fondi, dunque sembra che il progetto sia ancora in ottima salute.