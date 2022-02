Dying Light 2: patch in arrivo questa settimana, ecco le novità

Il team di Techland ha annunciato l'arrivo di una patch per tutte le versioni di Dying Light 2: Stay Human che porterà una serie di fix, nonché una modalità a 60+ fps con VRR per Xbox Series X e miglioramenti al DLSS per PC.

Con una serie di post su Twitter gli sviluppatori hanno offerto un'anteprima di ciò che i giocatori si possono aspettare con la patch di questa settimana e anticipando a cosa stanno lavorando per i successivi aggiornamenti. Su console la patch dovrebbe arrivare al massimo entro metà settimana, mentre su PC potrebbe essere disponibile già nel corso delle prossime ore.

Per quanto riguarda la versione PC di Dying Light 2, tra le novità più importanti in arrivo con il prossimo update troviamo miglioramenti per il DLSS e dunque i giocatori con una GPU compatibile potrebbero notare performance migliori una volta installato l'aggiornamento. Non mancano poi fix per bug che fanno crashare l'applicazione, schermi neri infiniti e un problema che impedisce ai giocatori di vendere oggetti di valore ai venditori. Con gli aggiornamenti successivi, invece, Techland intende aggiungere il backup dei salvataggi e risolvere i problemi relativi alla configurazione dei tasti del mouse, blocchi della progressione, bug visivi e molto altro ancora.

La patch per le versioni PlayStation invece dovrebbe migliorare le performance, il bilanciamento e risolvere problemi relativi alla stabilità della connessione, le fasi stealth in co-op, le limitazioni per il viaggio rapido una volta completato il gioco e occasionali fenomeni di flickering dello schermo su PS5. Per quanto riguarda le novità in arrivo successivamente ci sono ulteriori impostazioni grafiche (incluso il motion blur), backup dei salvataggi e risoluzione di problemi relativi alla progressione.

Infine, la patch per Xbox aggiungerà una modalità a 60+ fps con VRR per Xbox Series X e, come nel caso delle versioni PlayStation, migliorerà le performance, il bilanciamento e risolverà problemi di varia natura, come quelli della stabilità della connessione e del viaggio rapido. Anche in questo caso, con gli aggiornamenti futuri verrà aggiunto il backup dei salvataggi, impostazioni video aggiuntive e risolti problemi relativi alla progressione.

Nel frattempo Dying Light 2 è stato accolto con grande entusiasmo su Steam, dove si è aggiudicato 6 posizioni su 10 della top 10 dei giochi più venduti, mentre nel Regno Unito debutta al secondo posto sfiorando la vetta della classifica.