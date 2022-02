Steam: Dying Light 2 domina la top 10 dei più venduti, Lost Ark occupa cinque posizioni

Impressionante la top 10 dei titoli più venduti su Steam a livello globale nella scorsa settimana, che vede Dying Light 2 di Techland in prima posizione, seguito da un Lost Ark in grande spolvero. Vediamo:

Dying Light 2 Lost Ark Platinum Lost Ark Bronze Lost Ark Gold Elden Ring Lost Ark Silver Total War: Warhammer III Dying Light 2 Lost Ark Vanquisher Dying Light 2

In realtà il dato più interessante, che oltretutto salta immediatamente all'occhio, è il fatto che Dying Light 2 occupa tre posizioni della classifica (primo, ottavo e decimo posto), mentre i pacchetti di contenuti di Lost Ark ben cinque (secondo, terzo, quarto, sesto e nono posto).

Di base due giochi si sono mangiati la top 10, considerando che le altre due posizioni sono occupate da titoli non ancora disponibili sul mercato: Elden Ring in quinta posizione e Total War: Warhammer III in settima.

Che Dying Light 2 e Lost Ark stessero andando molto bene lo si era capito dal numero dei giocatori contemporanei di entrambi i titoli, ma ora abbiamo una conferma più precisa dei loro risultati.