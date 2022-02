Total War: Warhammer 3: data d’inizio del precaricamento in tutti i negozi, occupa molto spazio

Se vi state chiedendo quando potrete iniziare a precaricare Total War: Warhammer III, Creative Assembly ha la risposta per voi: il 15 febbraio 2022, ossia ben due giorni prima il lancio del gioco, che avverrà il 17 febbraio 2022.

Il precaricamento sarà contemporaneo in tutti i negozi in cui sarà possibile acquistare o scaricare Total War: Warhammer III: Steam, Microsoft Store e PC Game Pass. Quest'ultima è una novità particolarmente gradita, visto che spesso non viene data la possibilità agli abbonati di precaricare i giochi.

Considerando che le dimensioni dell'installazione sono di 120 GB, la possibilità di scaricare prima i dati è davvero una manna dal cielo per chi vuole iniziare a giocare subito appena il gioco sarà sbloccato.

L'ora di sblocco del precaricamento sarà 3 PM GMT / 10 AM EST / 7 AM PST (16:00 ora italiana). Tutto ciò che dovrete fare sarà di cercare il gioco nella vostra libreria e avviare l'installazione.

Creative Assembly ha anche avvisato che rilascerà una patch nel giorno di lancio, quindi ci saranno da scaricare altri dati per giocare.

Per precaricare Total War: Warhammer III da Steam e dal Microsoft Store bisogna prima prenotare il gioco. Da Game Pass, invece, basta essere abbonati.