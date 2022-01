Leggende Pokémon Arceus: primo DLC in arrivo ad aprile, secondo un leaker

Leggende Pokémon Arceus è disponibile nei negozi solo da pochi giorni, ma a quanto pare potrebbe ricevere il primo DLC già durante il mese di aprile, stando a un leaker.

La fonte in questione è Riddler Khu, un gola profonda piuttosto noto nell'ambiente Pokémon. Ad esempio, prima del lancio di Leggende Pokémon Arceus aveva svelato nel dettaglio il funzionamento del crafting e della gestione delle risorse del gioco di Game Freak.

Stando alle sue informazioni, Riddel Khu ha affermato sul suo profilo privato di Twitter che un DLC di Leggende Pokémon Arceus arriverà ad aprile, mese in cui tra l'altro verrà pubblicata in Giappone la guida ufficiale del gioco. Nello svelare questa informazione ha anche lasciato un indizio, ovvero un'immagine che raffigura il detective Bellocchio, apparso in diversi capitoli della serie, e Palmer, il padre del rivale di Diamante e Perla e capo della Torre Lotta di Sinnoh e Johto. Che questi due personaggi siano coinvolti in qualche modo con il DLC? Vedremo.

La soffiata di Riddler Khu

In ogni caso si tratta di informazioni non ufficiali e di cui è impossibile appura l'attendibilità, quindi non ci resta che attendere per scoprire la verità.

Nel frattempo Leggende Pokémon Arceus ha conquistato Twitch e ha totalizzato il 50% delle totale dei giochi venduti nel Regno Unito la scorsa settimana.