Top 10 UK: Leggende Pokémon Arceus domina la classifica, Uncharted Raccolta quinto

GfK ha pubblicato la classifica dei 10 giochi più venduti nel Regno Unito la scorsa settimana, che vede al primo posto Leggende Pokémon Arceus, con netto distacco dalla concorrenza. Ottimi risultati anche per l'altra new entry degli ultimi giorni, ovvero Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri, che si piazza al quinto posto.

Di seguito la Top 10 dei giochi più venduti in UK in versione fisica:

Leggende Pokémon: Arceus Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minecraft (Switch) Call of Duty: Vanguard GTA 5 Just Dance 2

Leggende Pokémon Arceus

Stando ai dati GfK, Leggende Pokémon Arceus ha totalizzato quasi il 50% del totale dei giochi venduti la scorsa settimana nel Regno Unito, un risultato dunque davvero eccezionale. Inoltre, si tratta del quarto miglior lancio della serie nel Regno Unito, piazzandosi alle spalle di Sole e Luna, Spada e Scudo, Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Va detto anche che è difficile inquadrare il gioco se messo a confronto con gli altri della serie principale. Parliamo di un capitolo con versione unica e arrivato pochi mesi dopo Diamante Lucente e Perla Splendente, il che potrebbe aver influenzato le vendite.

L'altra new entry della settimana è Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri al quinto posto. Si tratta di un ottimo risultato considerando che parliamo di una raccolta rimasterizzata e che in molti hanno semplicemente effettuato l'upgrade a pagamento delle versioni PS4, un dato ovviamente non possibile da tracciare.

Infine al secondo posto troviamo Mario Kart 8 Deluxe e FIFA 22 che continuano a risultare tra i titoli più in voga in UK. Segnaliamo inoltre che 6 giochi della Top 10 sono per Nintendo Switch.

Rimanendo in tema, stando ai dati di vendita del 2021, Nintendo Switch è la console più venduta in Europa, mentre FIFA 22 il gioco più acquistato.