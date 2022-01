Halo, la serie TV: Cortana è interpretata dalla sua voce storica, Jen Taylor

La serie TV di Halo vede ovviamente la presenza di Cortana, l'intelligenza artificiale che supporta le azioni di Master Chief e che anche stavolta è interpretata da Jen Taylor, la voce storica del personaggio in tutti i giochi della serie.

Cortana si vede per alcuni istanti nel trailer della serie TV di Halo, ma per il momento la sua resa visiva è uno degli elementi che gli utenti ritengono meno convincenti, e che potrebbe dunque subire qualche modifica da qui al lancio dello show su Paramount+.

Non è chiaro se la Taylor si sia limitata a doppiare il personaggio o abbia anche prestato la propria immagine per la Cortana televisiva. Curiosamente lo stesso non è avvenuto per Master Chief, che ha una voce differente rispetto ai giochi.

La trama della serie racconta della guerra fra umani e Covenant, e di come la dottoressa Halsey (interpretata da Natascha McElhon) abbia creato gli Spartan per porvi fine. Master Chief è il più potente di questi soldati e la sua missione è trovare l'Halo, una super arma che potrebbe ribaltare le sorti dello scontro.

Nel cast dello show troviamo Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) e Danny Sapani (Penny Dreadful).

Sono inoltre presenti Ryan McParland (6Degrees), Burn Gorman (The Expanse) e Fiona O'Shaughnessy (Nina Forever), nei panni di personaggi inediti creati appositamente per la serie televisiva di Halo.