Halo, la serie TV: trailer ufficiale e data di uscita su Paramount+

Come promesso nei giorni scorsi, Paramount ha pubblicato il trailer ufficiale della serie TV di Halo e ha annunciato la data di uscita sul servizio Paramount+, fissata al 24 marzo 2022.

Nel filmato, che potrete ammirare nel player qui sopra, vediamo all'opera i vari protagonisti della serie TV, incluso ovviamente John-117 (aka Master Chief), Cortana e la dottoressa Catherine Halsey. Viene presentato anche il conflitto con i Covenant e il ritrovamento di un manufatto alieno che avrà una particolare importanza nella vicende della serie. Nel mezzo, non mancano scontri a fuoco e scene d'azione, nonché la presenza di armi e veicoli che risulteranno sicuramente familiari ai fan di Halo.

Il cast della serie TV di Halo vede Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief, Natascha McElhone in quello della dottoressa Catherine Halsey e Jen Taylor che presterà anche stavolta la propria voce a Cortana.

La serie TV sarà una rappresentazione fedele all'universo videoludico di Halo, tuttavia, come confermato da 343 Industries, le vicende narrate non saranno canoniche per non creare conflitti con i giochi e i libri legati all'universo di Master Chief.

Come accennato in apertura la serie TV di Halo sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 24 marzo. Al momento non è chiaro quando e su quale piattaforma sarà possibile guardarla in Italia, dato che il servizio debutterà nel nostro paese solo a settembre, ma non è da escludere la messa in onda su Sky.