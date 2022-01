Leggende Pokémon Arceus: come sbloccare il Dono Segreto e riscattare regali e codici

In questa guida di Leggende Pokémon Arceus vi spiegheremo come sbloccare la funzione Dono Segreto e come riscattare i codici promozionali e ricevere i regali elargiti da Nintendo periodicamente. Leggende Pokémon Arceus è un capitolo sorprendentemente distante dai canoni della serie e presenta varie novità ed elementi che differiscono dai precedenti giochi di Game Freak. Tuttavia ci sono dei capisaldi intramontabili e uno di questi è la funzione Dono Segreto, che permette di riscattare oggetti bonus, Pokémon evento e molto altro ancora sfruttando la connessione a Internet di Nintendo Switch, codici seriali o password.

Come sbloccare e utilizzare la funzione Dono Segreto Leggende Pokémon Arceus, un dono ricevuto in regalo grazie alla funzione Dono Segreto La funzione Dono Segreto non è disponibile da subito, ma solo dopo aver raggiunto un determinato punto nella storia di Leggende Pokémon Arceus. Tranquilli non ci vuole molto, giusto un paio di ore procedendo con calma. Per la precisione dovrete completare la Missione principale n. 5 "La richiesta d'aiuto di Riza", al termine della quale potrete accedere al Dono Segreto e le relative funzioni online e di riscatto codici. Per utilizzare questa opzione, premete la freccetta su del vostro controller, per aprire il menù. Da qui premete ZR e ZL per scorrere tra le varie schede e accedere alle "Funzioni di comunicazione" (è la terza scheda partendo da sinistra) e infine selezionare "Dono Segreto". Troverete tre opzioni. "Tramite Internet" permette di riscattare i vari pacchetti bonus, Pokémon e strumenti gratuiti che Game Freak distribuisce periodicamente a tutti gli utenti. Per riscattarli basta attivare il collegamento a internet del gioco e successivamente selezionare l'elemento che vi interessa tra quelli disponibili. Con "Tramite codice seriale/password" invece potrete riscattare dei regali immettendo con la tastiera virtuale di Nintendo Switch i codici promozionali ricevuti come bonus preorder e quelli promozionali condivisi periodicamente. Nelle prossime settimane Game Freak distribuirà vari codici omaggio di Leggende Pokémon Arceus da riscattare proprio tramite questa funzione, quindi rimanete sintonizzati sulle pagine di Multiplayer.it per scoprire quando ne viene annunciato uno nuovo e controllate questa pagina periodicamente, che aggiorneremo costantemente con le password disponibili. Infine con l'opzione "Controlla i doni", potrete controllare i regali che avete già riscattato in precedenza. Tenete presente che per riscattare elementi con il Dono Segreto è necessario collegare il vostro profilo utente a un account Nintendo così come una connessione Internet, tuttavia non serve un'iscrizione a pagamento a Nintendo Switch Online.