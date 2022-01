Leggende Pokémon Arceus: come far evolvere i Pokémon

Leggende Pokémon Arceus ha introdotto numerosi cambiamenti alla formula classica della serie. Tra questi c'è anche come far evolvere i Pokémon , un procedimento leggermente diverso rispetto al passato. In questa mini-guida vi spiegheremo come capire quando un Pokémon è pronto a passare alla sua forma evolutiva successiva e innescare l'evoluzione.

Come far evolvere i Pokémon in Leggende Pokémon Arceus

Leggende Pokémon Arceus, quando un Pokémon può evolversi l'icona della Poké Ball accanto al suo nome avrà un colore diverso dal solito

Come in tutti i giochi della serie anche in Leggende Pokémon Arceus potrete far evolvere un Pokémon una volta soddisfatte condizioni specifiche, differenti per ogni specie. Nella maggior parte dei casi basta che un mostriciattolo raggiunga un determinato livello, mentre in altri è necessario fargli imparare una mossa specifica, esporlo a condizioni meteo particolari e così via. Insomma, fin qui nulla di nuovo sotto al sole. Tuttavia la differenza è che ora i Pokémon non si evolvono automaticamente una volta soddisfatti i requisiti necessari.

Ad esempio, negli altri giochi della serie l'evoluzione di Starly in Staravia avviene automaticamente una volta che il mostriciattolo raggiunge il livello 14, ma ciò non accade in Leggende Pokémon Arceus. Ora infatti dovrete innescare le evoluzioni dei Pokémon manualmente. Come? È semplicissimo.

Basta accedere al menu premendo la freccetta su del vostro controller e successivamente scorrere tra le varie schede premendo ZL/ZR per raggiungere la schermata del "Borsello" (la prima partendo da sinistra), dove troverete tutti i Pokémon della vostra squadra. Da qui potrete far evolvere uno dei vostri Pokémon, a patto che siano stati soddisfatti i requisiti necessari per l'evoluzione.

Capirete se un Pokémon può evolversi se l'icona della Poké Ball accanto al suo nome è di un colore diverso dal solito, come nel caso del nostro Starly nell'immagine qui sopra. A questo punto vi basta selezionare il mostriciattolo e premere il tasto X, oppure A e selezionare successivamente "Fai Evolvere". Vi verranno offerte due opzioni, "Resta a osservare" e "Intervieni", la prima avvia il processo evolutivo mentre il secondo annulla l'operazione (ma potrete attivarla nuovamente in qualsiasi momento qualora cambiaste idea). Tenete a mente che in Leggende Pokémon Arceus una volta avviato il processo evolutivo non potrete più bloccarlo in alcun modo, a differenza dei precedenti capitoli della serie.

Inoltre, quando un Pokémon raggiunge i requisiti necessari per evolversi il gioco vi avviserà con una notifica nel lato sinistro dello schermo, come nell'esempio qui sotto, ma questo vale solo per le evoluzioni che richiedono il raggiungimento di un determinato livello e con altre condizioni specifiche.

Leggende Pokémon Arceus, il gioco vi avviserà quando un Pokémon ha i requisiti necessari per evolversi

Per i Pokémon che si evolvono tramite strumenti come le pietre evolutive, infatti, non apparirà nessuna notifica a schermo o nei menu di gioco. In questi casi, si fa alla vecchia maniera, ovvero dovrete scegliere un oggetto per l'evoluzione dal menu del Borsello e selezionare "Usa". Se un Pokémon è compatibile con tale strumento apparirà la scritta "Sì" accanto al suo nome e dunque potrete innescare l'evoluzione. Nell'immagine qui sotto, ad esempio, possiamo utilizzare la nostra Pietrafocaia solo su Eevee, dato che è l'unico Pokémon compatibile della squadra, che dunque si evolverà in un Flareon.

L'evoluzione manuale introdotta in Leggende Pokémon Arceus ha colto di sprovvista molti giocatori storici della serie, ma ci vuole davvero poco per farci l'abitudine. Tra l'altro si rivela utile per non dover bloccare l'evoluzione di un mostriciattolo ad ogni aumento di livello quando necessario o per evitare di innescare erroneamente un evoluzione non voluta nel caso di Eevee, dato che ha tante forme evolutive differenti con requisiti che talvolta si possono sovrapporre tra loro. Insomma, non ci stupiremmo se venisse riproposta anche in futuro.

