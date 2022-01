League of Legends, un cosplay di Ahri Spirit Blossom da nymphahri

nymphahri ha realizzato un nuovo, magnifico cosplay dedicato al suo personaggio preferito di League of Legends, Ahri, ritratto in questo caso nella versione Spirit Blossom.

L'iconica volpe a nove code del titolo targato Riot Games è legata a doppio filo alla magia di Runeterra e riesce a plasmarla secondo il proprio volere, muovendosi da vera predatrice nei confronti dei suoi nemici e divorandone lo spirito.

L'aspetto dolce e gentile di questa combattente non deve dunque trarre in inganno; e la modella italiana lo sa bene, essendosi ormai specializzata nella sua rappresentazione al punto da rasentare la perfezione in termini di makeup e costumi.

nymphahri non è tuttavia l'unica che ha voluto realizzare un cosplay di Ahri: lo hanno fatto in passato, e con ottimi risultati, anche Shirogane-sama e Helly Valentine.