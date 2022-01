Moon Knight, il trailer è stato il più visto fra le serie Marvel su Disney+

Il trailer di Moon Knight è stato il più visto fra le serie Marvel disponibili sulla piattaforma streaming Disney+, con oltre 27 milioni di visualizzazioni su YouTube.

In arrivo il 30 marzo, Moon Knight ha insomma suscitato una grande curiosità, tanto tra i lettori dei fumetti quanto fra chi non conosceva assolutamente il personaggio, che di certo non è uno fra i più popolari della Casa delle Idee.

Al momento la classifica dei trailer per le serie televisive Marvel su Disney+ è la seguente:



Moon Knight - 27 milioni di visualizzazioni WandaVision - 23 milioni di visualizzazioni Loki - 23 milioni di visualizzazioni Hawkeye - 21 milioni di visualizzazioni The Falcon and The Winter Soldier - 17 milioni di visualizzazioni

Le premesse per lo show che vedrà protagonista Oscar Isaac sono dunque ottime e potrebbero stabilire delle solide basi per il debutto del personaggio e la sua permanenza all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Anche nell'ambito di progetti più importanti, ad esempio l'introduzione di Moon Knight all'interno della prossima fase del Marvel Cinematic Universe. Del resto, nei fumetti l'eroe è pur sempre un membro dei Secret Avengers...