Blizzard ha un altro gioco in sviluppo non ancora annunciato, dice Jez Corden

Blizzard ha un altro gioco attualmente in sviluppo ma non ancora annunciato, secondo quanto riferito dal giornalista Jez Corden nel corso dell'ultima puntata del podcast Xbox Two.

Non si tratta del survival Blizzard appena rivelato e già giocabile, bensì di un progetto differente, di cui però Corden ha detto di non poter rivelare nulla per evitare che le sue fonti passino dei guai.

Un progetto che, tuttavia, sarebbe già pronto per un annuncio, tanto che il giornalista si aspettava lo avrebbero rivelato la settimana scorsa. "Non sapevo nulla di questo titolo (il survival, NdR), bensì di un altro di cui però non posso parlare", ha detto.

"Mi è stato detto che la roadmap di Blizzard è molto forte", ha aggiunto Corden, che ha comunicato l'idea di un'azienda pronta a riconquistare il proprio pubblico dopo una serie di errori che hanno senz'altro pesato sulla sua immagine.

Il giornalista ha speso infine qualche parola circa la leadership di Mike Ybarra, su cui inizialmente nutriva qualche perplessità. Stando a quanto gli è stato riferito, tuttavia, la situazione interna è attualmente positiva e c'è tanto ottimismo.