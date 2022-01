Bayonetta 3 perde punti nella classifica Famitsu dei giochi più attesi

Bayonetta 3 ha perso alcune posizioni nella classifica dei giochi più attesi dai lettori della rivista giapponese Famitsu, scendendo nelle ultime settimane dal secondo al quarto posto.

Famitsu, la classifica dei giochi più attesi dai lettori



[PS5] Final Fantasy XVI - 684 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 551 voti [NSW] Splatoon 3 - 530 voti [NSW] Bayonetta 3 - 509 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 504 voti [NSW] Pokemon Legends: Arceus - 456 voti [PS5] Gran Turismo 7 - 355 voti [NSW] Triangle Strategy - 350 voti [NSW] Ushiro - 307 voti [NSW] Kirby and the Forgotten Land - 265 voti

Sappiamo che il lead designer di Bayonetta 3 ha lasciato PlatinumGames da tempo, ma chiaramente si tratta di una notizia che nulla ha a che fare con l'attesa che circonda il gioco, sempre molto alta fin dal primo annuncio con un semplice teaser.

A comandare la classifica ritroviamo anche stavolta Final Fantasy 16, seguito in seconda posizione da The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, mentre il podio viene chiuso da Splatoon 3.

Come nelle vendite, anche qui il dominio di Nintendo Switch è abbastanza evidente, sebbene siano presenti anche diversi titoli in arrivo su PS5: la console next-gen Sony sembra l'unica in grado di impensierire la piattaforma ibrida Nintendo, almeno sul lungo periodo.