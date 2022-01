Offerte Amazon: Marvel's Spider-Man Miles Morales su PS5, sconto al prezzo minimo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una copia di Marvel's Spider-Man Miles Morales in versione PS5. Lo sconto segnalato è di 25.99€, ovvero del 43%. Il prezzo pieno per questo prodotto è 60.99€, secondo Amazon. Nel corso dei mesi, però, Marvel's Spider-Man Miles Morales è stato messo in offerta più volte. Il prezzo odierno è il più basso di sempre, ma non è venduto e spedito direttamente da Amazon. Il venditore è Prezzo Bomba, che ha il 100% di recensioni positive nell'ultimo anno, con più di mille valutazioni di acquirenti italiani.

Nella nostra recensione di Marvel'Spider-Man Miles Morales vi abbiamo spiegato che "l'episodio di Miles è stato un vero toccasana. Con lui abbiamo potuto librarci in aria e tornare a esplorare uno degli open world più divertenti degli ultimi anni con nuove possibilità a disposizione. Abbiamo seguito la maturazione del protagonista e vissuto una storia appassionante, con personaggi interessanti e momenti di comunità piccoli e grandi tra le strade di una splendida New York addobbata a festa. Ancora una volta, Insomniac Games riesce egregiamente a farci sentire dei supereroi, invitandoci virtualmente a sgattaiolare fuori dalla finestra e a provare un senso di liberazione, attraverso piroette in volo e combattimenti veloci e dirompenti. In un mondo così complicato, tornare a indossare la maschera, quella di Spider-Man, non è mai stato così confortante e liberatorio."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Miles che usa i poteri bioellettrici in Marvel's Spider-Man Miles Morales

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.