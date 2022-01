Final Fantasy 7: dopo i remake ci saranno altri progetti, confermano Kitase e Nomura

Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura, rispettivamente producer e creative director di Final Fantasy 7 Remake, hanno pubblicato un messaggio per i fan in occasione del 25° anniversario della settimana fantasia finale. Tra le altre cose, i due hanno svelato che una volta conclusi i lavori sui remake ci saranno altri progetti legati all'universo di Final Fantasy 7.

Nel suo messaggio Yoshinori Kitase ringrazia i fan e spiega come questi possono aspettarsi ulteriori novità "entusiasmanti" legate a Final Fantasy 7 in futuro.

"Final Fantasy 7 è tornato ad essere uno dei titoli di punta della serie, grazie a giochi come Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 7: The First Soldier, e potete aspettarvi nuovi sviluppi ancor più entusiasmanti in futuro!"

Final Fantasy 7 Remake

Anche Tetsuya Nomura nel suo messaggio ringrazia i fan per il loro supporto e, in maniera più esplicita rispetto a Kitase, afferma che ci saranno ulteriori progetti legati all'universo di Final Fantasy 7 una volta completati i lavori del (o dei?) remake.

"Ci saranno ulteriori nuovi progetti di Final Fantasy 7 che inizieranno dopo il remake in arrivo", afferma Nomura. "Il team vede questo 25° anniversario come un punto di riferimento nel nostro viaggio con Final Fantasy 7 e continuerà ad andare avanti verso ancora più grandi quindi continuate a supportarci in futuro!"

Al momento non ci è dato sapere la natura dei prossimi progetti legati a Final Fantasy 7, che potrebbero davvero essere di tutto, da nuovi spin-off, passando a film o serie TV, fino ad arrivare a un sequel delle avventure di Cloud e compagni.