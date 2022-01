Project Zero: Maiden of Black Water, vendite guidano il trimestre di Koei Tecmo

Project Zero: Maiden of Black Water ha totalizzato vendite per 340.000 copie, guidando i risultati registrati da Koei Tecmo durante l'ultimo trimestre del 2021.

Nella recensione di Project Zero: Maiden of Black Water abbiamo parlato di come la remaster del survival horror disegnato originariamente per Wii U sia piacevole ma piuttosto datata in termini di gameplay e realizzazione tecnica.

Caratteristiche che evidentemente non hanno scoraggiato lo zoccolo duro dei fan della serie, che hanno premiato la riedizione nella speranza magari di rivedere a breve la serie Fatal Frame con un capitolo inedito.

Per quanto riguarda le altre produzioni Koei Tecmo durante l'ultimo trimestre del 2021, Blue Reflection: Second Light ha venduto 120.000 copie, mentre Dynasty Warriors 9: Empires ne ha vendute 150.000, ma senza ancora una distribuzione occidentale.

L'uscita italiana dell'ultimo episodio della celebre serie Musou è fissata al 15 febbraio, dunque fra non molto, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.