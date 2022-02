Il gioco più atteso di febbraio 2022

Febbraio 2022 è anche il mese di altri grandi giochi, che tuttavia non sono riusciti a scalfire il primato di Elden Ring come gioco più atteso: Horizon Forbidden West dà il via al nuovo anno di PS5 nel migliore dei modi, rappresentando una delle esclusive più attese sulla piattaforma Sony, ma nello stesso periodo ci sono anche Dying Light 2: Stay Human e Sifu, oltre a CrossfireX e altri. Il caso ha voluto che molti posticipi abbiano spostato uscite di rilievo proprio a questo mese, facendo emergere una notevole concentrazione di titoli nelle prossime quattro settimane, ma vediamo quali sono le maggiori aspettative da parte di redazione e lettori.

L'inizio del nuovo anno si prospetta veramente molto ricco e febbraio 2022, in particolare, è caratterizzato da una concentrazione di titoli impressionante, tanto da essere diventato una sorta di meme, spesso evocato quando si trattava di posticipi e spostamenti dal 2021 all'inizio del 2022. Tuttavia, il risultato dei due sondaggi sul gioco più atteso del mese di febbraio 2022 è netto e il gioco vincitore è solo uno: Elden Ring , che ha messo d'accordo sia redazione che lettori confermandosi il titolo a cui la maggioranza di utenti punta per il mese in partenza. D'altra parte, la cosa non stupisce più di tanto se si pensa alla fama che circonda i Souls-like di FromSoftware e la lunga attesa che l'ha caratterizzato nel percorso dal primo annuncio fino alla presentazione del gameplay.

Il più atteso dalla redazione

Elden Ring, un'immagine di parte dell'ambientazione

Il risultato della votazione interna alla redazione è netto: con notevole distacco dal secondo classificato, è Elden Ring il gioco più atteso. Come dicevamo, la cosa non stupisce affatto considerando la portata del gioco e la quantità di appassionati del genere che si contano anche da queste parti, ma ci sono anche altri elementi da prendere in considerazione. Il ricorso all'open world per la prima volta, la costruzione di un mondo di gioco che sembra profondo e particolare, grazie anche alla collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin ma anche il taglio stilistico dato al tutto, che richiama atmosfere da dark fantasy medievaleggiante ma filtrate da un gusto tipicamente nipponico, un po' in stile Berserk, sono tutti ingredienti che attirano anche coloro che non sono necessariamente dei fan sfegatati delle opere di FromSoftware. Alla luce di questo, non stupisce il dominio dimostrato nelle preferenze di questo mese per un candidato al gioco dell'anno 2022.

Con la metà dei punti raccolti da Elden Ring, il secondo classificato è Dying Light: Stay Human, seguito dell'ottimo action FPS ad ambientazione post-apocalittica che ha tenuto insieme una folta community di giocatori per molto tempo.

Dying Light 2: Stay Human, uno screenshot del gioco

Dopo anni di aggiornamenti ed espansioni, è giunto il momento di vedere una vera e propria evoluzione sostanziale di quel mondo di gioco e delle possibilità offerte da questo in un secondo capitolo che ha le carte in regola per rappresentare un altro fenomeno a lungo termine, espandendo e migliorando le caratteristiche del capostipite in tutte le direzioni. Terzo classificato è Horizon Forbidden West, altro peso massimo di questo mese che si ritrova un po' sacrificato dalla vicinanza con altri titoli di grosso calibro nonostante sia sicuramente uno degli highlight di questo 2022, in particolare per quanto riguarda PS5. Appena fuori dal podio, a breve distanza da quest'ultimo, troviamo anche CrossfireX, l'FPS di Smilegate con Campagna sviluppata da Remedy che desta davvero una grande curiosità.