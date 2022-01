Sembrava non dovesse arrivare mai, e invece ci siamo: fra i giochi in uscita a febbraio 2022 su PlayStation, Xbox, PC e Switch troviamo alcune delle produzioni più attese degli ultimi anni: dall'impegnativo e affascinante Elden Ring al colorato e appassionante Horizon Forbidden West, ma non solo. Potremo saltare da un tetto all'altro di una città assediata dagli zombie nella campagna di Dying Light 2: Stay Human, affrontare gang senza scrupoli a colpi di arti marziali in Sifu e partecipare a spettacolari scontri a fuoco in CrossfireX. Oppure potremo rivivere due saghe iconiche come quelle di Kingdom Hearts e Assassin's Creed, magari fra una battaglia strategica di Total War: Warhammer 3, un combattimento di The King of Fighters XV o una corsa di GRID Legends.

Dying Light 2: Stay Human Dying Light 2: Stay Human, il protagonista salta da un tetto all'altro In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 4 febbraio Sono passati oltre vent'anni dagli eventi del primo capitolo e il mondo è cambiato. In Dying Light 2: Stay Human dovremo fare i conti con ciò che rimane della società fra le mura della Città, un luogo fortificato in cui si rifugiano gli ultimi esseri umani, ma ugualmente minacciato da orde di zombie che ne affollano le strade. Al comando di uno scaltro viandante, potremo usare le nostre straordinarie abilità con il parkour e il combattimento per cambiare il destino di questo luogo, interagire con le fazioni che lo controllano, prendere decisioni difficili che non mancheranno di avere delle conseguenze e scoprire la verità sul nostro passato. Per saperne di più, date un'occhiata al provato di Dying Light 2: Stay Human.

Sifu Sifu, una sequenza di combattimento In uscita su PC, PS5 e PS4 l'8 febbraio L'action game a base di arti marziali sviluppato da Sloclap ci metterà al comando di un giovane combattente in cerca di vendetta nei confronti del clan che ha massacrato la sua famiglia. Sifu pone i combattimenti in primo piano, consegnandoci un repertorio di mosse man mano più ricco e variegato, a cui attingere per sconfiggere nemici sempre più forti all'interno di varie location. La peculiarità del gioco sta nel sistema di invecchiamento del protagonista: munito di un ciondolo magico con il potere di riportarlo in vita dopo la morte, il nostro personaggio invecchierà di alcuni anni a ogni ripartenza, diventando meno resistente e veloce ma al contempo più esperto e potente. Abbiamo parlato di questo e altri aspetti dell'esperienza nel provato di Sifu.

Kingdom Hearts Kingdom Hearts 3, Pippo, Sora e Paperino In uscita su NSW il 10 febbraio L'intera serie di Kingdom Hearts si prepara a fare il proprio debutto su Nintendo Switch, con le versioni cloud di Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3. Potremo dunque cimentarci con l'appassionante epopea di Sora e dei suoi amici appartenenti all'universo Disney. I tre pacchetti sono letteralmente zeppi di contenuti e includono tutti gli episodi in versione remixata, i vari spin-off, i capitoli puramente narrativi e le espansioni, per un'esperienza assolutamente completa che non mancherà di entusiasmare tanto i fan di Kingdom Hearts quanto chi vorrebbe diventarlo... a patto naturalmente di possedere una buona connessione a internet.

CrossfireX CrossfireX, uno scontro a fuoco In uscita su XSX e XOne il 10 febbraio Poco conosciuto in occidente ma un vero e proprio fenomeno in Asia, dove la serie può contare su quasi 700 milioni di giocatori, CrossfireX debutta questo mese su Xbox con un nuovo capitolo realizzato appositamente per le piattaforme Microsoft e caratterizzato da due anime: una campagna single player firmata da Remedy Entertainment e un multiplayer free-to-play ancora una volta in mano al team originale. Organizzata con una struttura a episodi, la componente narrativa del gioco punterà a un taglio cinematografico e metterà la spettacolarità dell'azione davanti a tutto, nel tentativo di costruire un'alternativa credibile al classico Call of Duty, mentre l'esperienza online farà leva sugli elementi che hanno fin qui garantito il successo del franchise. Ulteriori dettagli nell'anteprima della campagna di CrossfireX e nel provato della demo di CrossfireX.

Assassin's Creed: The Ezio Collection Assassin's Creed: The Ezio Collection, il protagonista impegnato in un combattimento In uscita su NSW il 17 febbraio In netto ritardo sui tempi, a oltre due anni dall'uscita di Assassin's Creed 3, Black Flag e Rogue, Ubisoft porta finalmente Assassin's Creed: The Ezio Collection anche su Nintendo Switch. I possessori della console ibrida potranno dunque vestire i panni dell'iconico maestro Assassino Ezio Auditore da Firenze e affrontare insieme a lui tre emozionanti avventure. Partendo da scenari meravigliosi come Firenze e Venezia nel periodo rinascimentale, per poi spostarci a Roma e infine a Istanbul, sulle tracce del nostro antenato Altair, potremo rivivere alcuni fra i momenti migliori di Assassin's Creed, pur alle prese con meccaniche ormai inevitabilmente datate. Ne abbiamo parlato nella recensione di Assassin's Creed: The Ezio Collection per PS4 e Xbox One.

The King of Fighters XV The King of Fighters XV, Athena Asamiya si prepara a sferrare un potente attacco In uscita su PC, PS5, PS4 e XSX il 17 febbraio Il celebre picchiaduro a incontri targato SNK si rinnova con The King of Fighters XV: un episodio che torna sui propri passi dopo le concessioni all'accessibilità del precedente capitolo, offrendo dunque un gameplay non soltanto solido ma anche profondo, pieno di sfaccettature che i giocatori più tecnici non mancheranno di scoprire. Dotato come al solito di un roster estremamente ampio e variegato, che conta tantissime vecchie conoscenze e alcune significative new entry, il titolo si prepara insomma a dar vita a battaglie assolutamente entusiasmanti, con un comparto single player affiancato da un multiplayer online forte di un netcode sostanzialmente migliorato, sebbene non ancora perfetto. Ne abbiamo parlato nel provato di The King of Fighters XV.

Total War: Warhammer 3 Total War: Warhammer 3, una sequenza di combattimento In uscita su PC il 17 febbraio Lo strategico di Creative Assembly ci catapulta nuovamente nel mondo di Warhammer, ai confini dello spaventoso Regno del Caos: è lì che è ambientata la campagna di Total War: Warhammer 3, con i quattro Poteri Perniciosi che cercano costantemente di invadere il mondo e le fazioni umane intente a respingere la mortale minaccia. Sarà su questo sanguinoso conflitto che si baserà l'esperienza, consegnandoci diverse fazioni giocabili, ognuna con obiettivi differenti da raggiungere e capacità peculiari da mettere in campo per riuscirci, in un trionfo di tattica, abilità speciali, guerrieri feroci e potenziamenti sbloccabili utilizzando i punti guadagnati sul campo di battaglia. Ulteriori dettagli nel provato di Total War: Warhammer 3.

Horizon Forbidden West In uscita su PS5 e PS4 il 18 febbraio La coinvolgente epopea di Aloy continua in Horizon Forbidden West, quando l'abile Cercatrice della tribù Nora decide di partire per l'Ovest Proibito al fine di scoprire l'origine di una misteriosa piaga rossa che sta uccidendo animali e vegetazione, e che è in grado di corrompere le Macchine rendendole ancora più potenti e pericolose, come sanno bene alcune tribù che vogliono sfruttare questa risorsa per conquistare nuovi territori. Equipaggiati con l'immancabile Focus e nuovi gadget, come il Wingshield, dovremo dunque prepararci a esplorare uno scenario completamente inedito, dove dimorano Macchine mai viste prima e si muovono nell'ombra insidie mortali, accompagnati da una grafica e da un sonoro di straordinaria bellezza tanto su PlayStation 5 quanto su PS4. Per preparavi a questo nuovo viaggio, ripercorrete con noi la storia di Horizon.

Elden Ring Elden Ring, il protagonista affronta un mostro In uscita su PC, PS5, PS4, XSX e XOne il 25 febbraio Finalmente è arrivato il momento che i tantissimi fan del genere soulslike stavano aspettando: Elden Ring fa il proprio debutto su PC e console a febbraio e si prepara a coinvolgerci in una nuova, appassionante, impegnativa avventura ambientata in un mondo dark fantasy creato con la collaborazione del celebre scrittore George R.R. Martin. Dotato di una ricca struttura open world, il gioco ci vedrà esplorare scenari estremamente vasti e ricchi di opportunità, ma anche di insidie mortali che dovremo affrontare sfruttando al meglio l'equipaggiamento in nostro possesso e le peculiarità della classe che abbiamo selezionato, nel disperato tentativo di entrare in possesso del leggendario anello. In attesa della recensione, ecco il nostro provato di Elden Ring.