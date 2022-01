Crossfire è l'FPS più giocato di sempre, con più di 698 milioni di giocatori

Crossfire ha fatto dei numeri davvero impressionanti. Pensate che può vantare ben 698 milioni di giocatori, dal lancio avvenuto nell'ormai remoto 2007. Una quantità davvero enorme, considerando i numeri che fanno altri titoli. Il gioco è particolarmente amato in Cina e in Corea del Sud, dove si trova il grosso della sua base utenti (dalle nostre parti è molto meno famoso, anche se è stato distribuito in 80 territori).

Il team di sviluppo ha svelato alcuni dati di Crossfire durante una presentazione per la stampa di Crossfire: Legion, lo strategico in tempo reale del franchise in arrivo nei prossimi mesi. Pensate che si parla di più di otto milioni di giocatori contemporanei, una quantità davvero enorme in confronto ai numeri che fanno altri titoli. Per confronto, Counter-Strike: Global Offensive, il titolo più giocato su Steam, è ormai fisso sotto il milione di giocatori contemporanei.

Altro dato significativo di Crossfire è il successo della sua serie TV, visibile solo in oriente, che ha fatto 1,8 miliardi di visualizzazioni. Insomma, il titolo di Smilegate Entertainment è uno di quei successi globali impossibili da ignorare.

Da questi dati dovrebbe essere chiara l'importanza di CrossfireX, la nuova edizione del gioco sviluppata da Remedy e in arrivo anche su console. Dalle nostre parti potrà non avere un grosso richiamo, ma in certi territori è attesissima e potrebbe aiutare moltissimo nella diffusione del marchio Xbox e dei suoi servizi in abbonamento, trattandosi di un'esclusiva.