Pokémon GO: ora è possibile catturare i Voltorb di Hisui di Leggende Pokémon Arceus

Niantic ha annunciato che da ora i giocatori di Pokémon GO possono aggiungere alla propria collezione il Voltorb di Hisui, la nuova variante regionale presente in Leggende Pokémon Arceus per Nintendo Switch.

"I Voltorb di Hisui, scoperti per la prima volta nella regione di Hisui del gioco Leggende Pokémon: Arceus su Nintendo Switch, stanno facendo la loro comparsa nel mondo di Pokémon GO! Aiutate il Professor Willow a saperne di più su di loro e su come riuscire a distinguerli dai Voltorb della regione di Kanto", recita il post sul sito ufficiale del gioco.

I Voltorb di Hisui sono arrivati in Pokémon GO

I Voltorb, sia la versione normale che la variante di Hisui, saranno i protagonista della Ricerca Speciale e appariranno allo stato selvatico con maggiore frequenza per tutta la durata dell'evento della Centrale Elettrica di Pokémon GO e anche durante il Capodanno Lunare che si svolgerà fino al 7 febbraio. Con un po' di fortuna potreste imbattervi anche in un esemplare cromatico. Tuttavia al momento non è possibile evolvere il Voltorb di Hisui in Electrode.

Nel frattempo Leggende Pokémon Arceus si sta rivelando uno dei giochi di maggior successo della serie su Twitch e nel Regno Unito, dove è primo nella classifica di vendite totalizzando il 50% delle vendite totali della scorsa settimana.