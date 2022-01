Final Fantasy 7 Remake Parte 2 verrà presentato quest'anno, dice Yoshinori Kitase

La presentazione di Final Fantasy 7 Remake Parte 2 è prevista per i prossimi mesi e in ogni caso entro il 2022, in base a quanto riferito dal director Yoshinori Kitase durante un evento di celebrazione per il 25° anniversario di Final Fantasy 7.

In un'intervento in livestream, riportato da VGC, Yoshinori Kitase ha menzionato Final Fantasy 7 Remake Parte 2, sostenendo che nuove informazioni dovrebbero arrivare quest'anno, anche se poi ha aggiunto "se possibile", dunque la questione rimane sempre piuttosto vaga e indefinita.

D'altra parte, considerando anche la volontà di portare avanti altri progetti dopo i remake, oltre ai lavori su Final Fantasy XVI e altro, è chiaro che i tempi dovrebbero essere maturi per sapere qualcosa di più preciso su la seconda parte di Final Fantasy 7 Remake.

Final Fantasy 7 Remake Parte 2 verrà presentato entro il 2022, probabilmente

Anche perché il progetto rischierebbe di allungarsi in maniera incredibile se nel 2022 non ci fossero ancora aggiornamenti sostanziosi su questo titolo, che di fatto dovrebbe completare un'operazione di remake partita diversi anni fa e non ancora conclusa.

"Siamo al lavoro su Final Fantasy VII: Ever Crisis, dunque aspettatevi notizie su questo. Inoltre, per quanto riguarda il tanto atteso Final Fantasy 7 Remake Parte 2... ci saranno altre informazioni... quest'anno, se ci riusciamo", ha affermato Kitase nel corso della presentazione.

Il director ha inoltre ribadito la questione rispondendo a una domanda diretta sull'argomento: "Be' sì, abbiamo appena iniziato il 25° anniversario di Final Fantasy 7, dunque vogliamo celebrare e far emozionare i fan, dunque nei prossimi 12 mesi vogliamo condividere altre informazioni, rimanete sintonizzati!".