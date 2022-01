Gwent: annunciato Project Gold Nekker, nuovo card game singleplayer di The Witcher

Tramite le pagine di IGN è stato svelato un nuovo gioco standalone single player di Gwent: The Witcher Card Game con nome in codice Project Gold Nekker e lancio fissato entro la fine del 2022.

Project Gold Nekker è attualmente in sviluppo presso gli uffici del team di Gwent di CD Projekt RED che mira a realizzare "un'esperienza single player accattivante" differente da qualsiasi altra versione del gioco di carte e pensata per chi non è interessato al multiplayer competitivo. Trattandosi di un progetto standalone, non sarà necessario possedere nessun altra iterazione del Gwent per giocarlo.

"Non è un altro gioco della serie Witcher Tales ma qualcosa di diverso", ha affermato Paweł Burza di CD Projekt. "Miriamo a offrire un single player accattivante per i giocatori che lo preferiscono all'esperienza multiplayer competitiva del Gwent."

Nell'immagine qui sotto possiamo ammirare la carta "The Barbarian", una delle tante che potremo collezionare nel gioco.

La carta "The Barbarian" di Project Gold Nekker

Per il momento non sono state annunciate le piattaforme su cui sarà disponibile Project Gold Nekker. Il gioco è previsto per il 2022 e sulla base della roadmap di CD Projekt per il 2022 per il Gwent non è da escludere il lancio durante il mese di ottobre.