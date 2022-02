Horizon Forbidden West: la versione PS5 a confronto con quella PS4 e PS4 Pro

Prima di iniziare, un rapidissimo riassunto: il gioco è un'esclusiva PlayStation disponibile dal 18 febbraio su PS4 e PS5 con un aggiornamento gratuito in caso si decida di prendere la versione per console old-gen per poi passare in un secondo momento a quella next-gen. Tutte le valutazioni e i test che abbiamo effettuato sono basati sulla versione 1.003 del gioco.

In questo nostro speciale cercheremo di fare il punto della situazione su quanto emerso durante la nostra sessione di recensione, unito a quanto analizzato e approfondito da molteplici testate e Youtuber, in primis IGN, Digital Foundry ed El Analista de Bits con l'obiettivo di offrirvi la migliore sintesi possibile sulle differenze tecniche e grafiche tra le varie versioni disponibili di Horizon Forbidden West.

Chiaro è che più potente sarà la console utilizzata e migliore sarà la resa grafica del gioco non solo in termini di risoluzione di rendering, ma anche e soprattutto per quello che concerne l'effettistica e la qualità di texture, particellari, modelli e orizzonte visivo.

Tutti gli effetti volumetrici sono superiori, i particellari sono molto più abbondanti, le ombre proiettate dai personaggi sono più precise e soprattutto c'è una densità di vegetazione e di fauna nettamente maggiore rispetto a quanto visto in Zero Dawn. Per non parlare poi delle interazioni con la flora che risultano sempre le stesse di altissimo livello indipendentemente da dove viene fatto girare il gioco: sia su PS4 che su PS5 erba, cespugli e fiori reagiscono al passaggio di Aloy.

Volendo scendere ulteriormente nel dettaglio di un confronto con l'originale Horizon Zero Dawn, la combinazione di una risoluzione nativa più bassa unita alle varie tecniche di anti-aliasing che tendono a lasciare una patina su tutti gli elementi del gioco e a generare un micro-blur durante i movimenti più concitati, comporta una qualità visiva inferiore in Forbidden West rispetto al prequel quando i due giochi vengono fatti girare su PS4 liscia, ma il contraltare è una maggiore quantità di elementi su schermo del titolo più recente, con, tra l'altro, una maggiore stabilità del frame rate.

Nel caso in cui si propenda per la modalità Risoluzione su PS5, Forbidden West raggiunge i 4K nativi senza compromessi, ma bisognerà accettare il frame rate bloccato a 30 FPS.

Lo stesso rendering di output a 1800p è quello utilizzato anche da PS5 nel caso in cui si opti per la modalità grafica Prestazioni e si vogliano quindi raggiungere i 60 FPS. Risulta comunque molto complesso calcolare con precisione la reale risoluzione di rendering, visto che a intervenire ci sono sia il checkerboard che tecniche più avanzate di anti-aliasing come il Temporal o l'FXAA, il Fast Approximate. Questi ultimi intervengono per cercare di coprire ogni artefatto grafico ma, nel caso di scenari particolarmente complessi dove i nemici sullo schermo sono molteplici e c'è tanta vegetazione, il rendering si spinge fino alla risoluzione inferiore di 1620p, riducendo ulteriormente il numero di pixel renderizzati su schermo nel tentativo, ben riuscito, di mantenere il frame rate ancorato sui 60 FPS.

Ma entriamo nel dettaglio delle risoluzioni. Forbidden West gira a 1080p su PS4 liscia. Purtroppo l'utilizzo dell'upscaling rende molto complesso risalire alla risoluzione nativa di rendering, ma le prime analisi di IGN parlano di un output variabile che si spinge fino al limite inferiore di 900p. Passando a una PS4 Pro risulta immediatamente visibile come la pulizia del rendering faccia un enorme passo in avanti e difatti ci troviamo davanti a una risoluzione di ouput di 1800p. Siamo ancora lontani dai 2160p del 4K raggiunto con il primo Horizon Zero Dawn ma l'onnipresente utilizzo del checkerboard riesce a offrire una qualità di molto superiore alla versione PS4 liscia, senza andare a intaccare le performance del rendering.

Partiamo dagli elementi più ovvi: la risoluzione e il frame rate . Forbidden West gira su PS4 e PS4 Pro con un'unica impostazione grafica che punta al migliore compromesso possibile tra qualità di rendering e risoluzione con l'obiettivo di raggiungere un frame rate fisso di 30 FPS. Nel caso della versione PS5 invece, è sempre possibile scegliere tra una impostazione con priorità alla "Risoluzione" e un'altra focalizzata sulle "Prestazioni". Nel primo caso il frame rate sarà bloccato a 30 FPS esattamente come nelle edizioni old-gen; selezionando l'opzione Prestazioni avremo invece 60 frame al secondo per tutto il corso dell'avventura.

Una questione di qualità

Le animazioni e l'espressività facciale dei personaggi di Horizon Forbidden West non temono confronti tra gli open world

La prima cosa che si nota nel passaggio da PS4 a PS4 Pro a PS5 è il miglioramento della qualità dell'immagine che guadagna in pulizia e chiarezza e aiuta a rendere tutti gli elementi su schermo molto più facilmente identificabili ed evidenti soprattutto sulla media e lunga distanza. Cambia anche l'effettistica, la densità degli oggetti su schermo e la complessità della loro geometria, oltre ad essere presente un importante aumento della qualità di texure e asset. Come riportato anche da Digital Foundry, è incredibile il lavoro di rifinitura operato da Guerrilla per cercare di sfruttare davvero al massimo delle loro possibilità PS4 e PS4 Pro. È infatti presente una versione software del variable rate shading applicato alla vegetazione, mentre alcuni elementi accessori dello scenario sono stati tagliati in blocco come ad esempio il muschio che manca completamente sulla console più vecchia.

È invece incredibile come su PS5 il salto in avanti sia sensibile anche per quello che concerne la qualità delle texture e la conta poligonale di tutti gli oggetti e modelli che, in combinazione con una gestione eccezionale del Level of Detail, comportano la riduzione a zero di quel pop in tipico degli open world legato al cambio di qualità degli oggetti su schermo man mano che ci avviciniamo o allontaniamo da essi. La maggiore potenza di calcolo di PS5 ha permesso a Guerrilla di migliorare ulteriormente il suo engine proprietario per rendere l'esperienza visiva del mondo di Horizon fluidissima e senza effetti visivi stranianti.

Un lavoro similare ha toccato anche la gestione delle fasi subacquee con l'aggiunta di riflessi e rifrazioni molto più avanzate e un aumento sensibile della flora presente nelle profondità marine. Tutti elementi che sono invece assenti o fortemente ridimensionati su old-gen. Stesso discorso vale per il rendering dello splendido cielo: su PS5 le nuvole godono di formazioni più realistiche e stratificate laddove su PS4 e Pro sembra venire meno un certo grado di dinamismo con una riduzione sensibile della qualità.

L'illuminazione potenzia le colorazioni tipiche dei biomi di Horizon Forbidden West

I ragazzi di Guerrilla sono stati bravissimi anche a portare su un altro livello il realismo e la varietà delle interazioni di Aloy con il mondo di gioco. La sabbia, la neve e anche alcune parti dell'erba vengono concretamente deformati dal passaggio della protagonista, mentre le condizioni meteo e la forza del vento hanno ripercussioni credibili sulla vegetazione: cespugli e alberi si muovono in funzione dell'intensità delle masse d'aria, mentre la pioggia si trasforma in neve al salire dell'altitudine oppure cede il passo alle tempeste di sabbia quanto si gioca nel bioma desertico.

Come se questo non bastasse, la presenza di specchi d'acqua in cui Aloy può muoversi liberamente ha comportato lo sviluppo di una simulazione dedicata alle masse d'acqua che ora concorrono alla formazione di onde e schiuma in tempo reale, così come ad una gestione potenziata dei riflessi e delle rifrazioni al di sopra e al di sotto delle superfici liquide. Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West non implementa il ray tracing, ma questa assenza non si fa mai davvero sentire.

Come ben evidenziato da IGN, il team di sviluppo ha saputo ulteriormente migliorare l'effetto bokeh che stacca Aloy dallo sfondo e dagli altri elementi presenti sullo scenario, anche nelle immediate vicinanze della protagonista. Il risultato visivo è ancora più piacevole e amalgamato rispetto a quanto visto in Zero Dawn e, in unione con i colori accesi e vibranti di questo sequel, contribuisce spesso a restituire un piacevole effetto miniatura e tilt-shift soprattutto quando ci troviamo all'interno dei villaggi.