Fortnite: patch 19.30 disponibile, novità e cambiamenti tra giroscopio, avvio e altro

Epic Games ha annunciato di aver concluso il periodo di manutenzione previsto per l'applicazione dell'aggiornamento v19.30 di Fortnite, che è ora disponibile per tutti i giocatori e porta con sé alcune novità e cambiamenti interessanti.

Come riferito dal team di sviluppo, queste modifiche riguardano la modalità battle royale del celebre gioco, introducendo in particolare i comandi giroscopici e altre novità che puntano a migliorare l'esperienza di gioco, venendo anche incontro ad alcune richieste da parte dell'enorme community di giocatori impegnati su Fortnite.

In collaborazione con Julian "Jibb" Smart, uno specialista di input e creatore del "flick stick", il movimento rapido della levetta, Epic Games ha annunciato di aver aggiunto i comandi giroscopici opzionali a Fortnite su piattaforme che supportano il giroscopio, ampliandone il supporto oltre a Nintendo Switch e Android anche su PS4, PS5 e PC e introducendo anche il flick stick.



Con i comandi giroscopici, sarai in grado di controllare la telecamera ruotando il controller. Abilita o disattiva i comandi giroscopici su Fortnite nella scheda "Tocco e movimento" delle impostazioni. I comandi giroscopici possono offrire maggior precisione rispetto alla mira standard con la levetta, ma non devono per forza sostituirla completamente. (Con il flick stick, per esempio, muovere la levetta destra in una certa direzione sposta rapidamente la telecamera in quella direzione.)

Con la versione 19.30, inoltre, Epic Games ha rimosso la schermata di gioco iniziale (che compariva su PlayStation, Xbox e PC) che consentiva di scegliere inizialmente la modalità di gioco tra Salva il mondo, Battaglia reale o Creativa. Con la patch adesso si parte direttamente dalla lobby, da cui unirsi direttamente al gruppo di gioco.

Con questo cambiamento, le modalità Creativa e Salva il mondo si trovano adesso all'interno della schermata "Scopri", a cui si può accedere cliccando il pulsante "CAMBIA" sopra a "GIOCA!" Questo cambiamento chiaramente riflette la volontà di dare ancora più risalto e centralità alla modalità Battaglia Reale, ormai diventata il perno principale di Fortnite.

Infine, fra i cambiamenti e le correzioni effettuate si segnala la rimozione dei muri corazzati dal bottino delle consegne di rifornimenti nelle playlist competitive, la soluzione a un problema che causava due slot Tenda disponibili invece di tre, l'aggiustamento del bug con i pezzi da costruzione che non venivano posizionati dopo che i giocatori avevano toccato due volte la relativa icona e quello degli spara-ragnatele di Spider-Man rilasciati dai giocatori eliminati che ricevevano nuovamente 20 colpi a disposizione.

