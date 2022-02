Fortnite: trailer e immagine dei personaggi di Uncharted, in versione gioco e film

Epic Games ha annunciato che dal 17 febbraio 2022 potremo giocare nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer, protagonisti di Uncharted, all'interno di Fortnite. Potremo controllare la versione gioco e la versione film dei due personaggi, come potete vedere dal trailer qui sopra e dall'immagine poco sotto.

Epic Games aveva già suggerito l'arrivo dei personaggi di Uncharted in Fortnite con una caccia al tesoro sul sito. Per il momento il trailer conferma solo i costumi a tema Nathan Drake e Chloe Frazer, ma è altamente probabile che vi siano anche una serie di accessori, e magari anche armi, a tema con il gioco di Naughty Dog.

Uncharted in Fortnite

Sarà possibile acquistare questi oggetti all'interno del negozio di Fortnite a partire dal 17 febbraio 2022, ovvero il giorno dell'uscita in Italia del film di Uncharted. Il pacchetto, pur proponendo anche la versione videoludica dei personaggi, è pensato infatti prima di tutto per pubblicizzare l'arrivo della pellicola in tutto il mondo.

Diteci, cosa ne pensate dei due personaggi di Uncharted? Sono stati ricreati nel modo migliore, oppure credete che lo stile grafico di Fortnite non si adatti bene all'aspetto realistico dei giochi di Naughty Dog?

Uncharted è in un momento d'oro: oltre a questa collaborazione e al film, è disponibile su PS5 anche la collection "Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri", che è tra i giochi più venduti in Italia a fine gennaio 2022.