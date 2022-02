Top 10 giochi più venduti in Italia, fine gennaio 2022: tra PS5 e Switch, spunta Xbox a sorpresa

Tramite IIDEA abbiamo modo di vedere la Top 10 dei giochi più venduti in Italia a fine gennaio 2022, precisamente nella settimana che va dal 24 al 30 gennaio. La classifica ci fa vedere che, a sorpresa, spunta un gioco Xbox tra quelli PS5, PS4 e Switch.

Vediamo prima di tutto la classifica complessiva dei giochi più venduti su console e PC, sia dati fisici che digitali:

Leggende Pokémon Arceus - Switch (niente dati digitali) FIFA 22 - PS4 Uncharted Raccolta L'eredità dei ladri - PS5 GTA 5 - PS4 Marvel's Spider-Man - PS4 FIFA 22 - Xbox One Call of Duty Vanguard - PS5 Minecraft Nintendo Switch Edition - Switch Just Dance 2022 - Switch Tom Clancy's Rainbow Six Siege - PS4

Come potete vedere, la versione Xbox One di FIFA 22 spunta in classifica. Non si tratta di una cosa scontata, visto che di norma in Italia la Top 10 di vendita è dominata da Switch e PlayStation. Parlando proprio di FIFA 22, spesso la versione Switch ha venduto più di quella Xbox. Sorprende comunque anche la comparsa di giochi PS5.

Un panorama acquatico di Leggende Pokémon: Arceus

La classifica esclusivamente console è ovviamente identica a quella complessiva, quindi evitiamo di riportarla. Possiamo però segnalare infine la classifica solo PC, indicata dai dati segnalati da IIDEA: