PlayStation Indies: video mostra i 7 annunci per PS4, PS5 e PS VR

Sony ha pubblicato un video nel quale mostra sette giochi al centro dei recenti annunci di PlayStation Indies, dedicati a PS4, PS5 e PS VR. Potete vedere il filmato qui sopra.

In questo breve video, possiamo vedere in rapida successione vari giochi PlayStation Indies, precisamente:

Moss: Book II

Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge

Salt and Sacrifice

Post Void

Hello Neighbor 2

Samurai Gunn 2

Animal Well

Moss: Book II è un gioco d'avventura per PS VR nel quale interpretiamo il topolino Quill in un mondo fantasy. L'annuncio dedicato a Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge ci svela che potremo controllare anche Maestro Splinter all'interno del gioco PS4.

Il portale di Salt and Sacrifice

Il video di PlayStation Indies ci parla poi di Salt and Sacrifice, di cui abbiamo già scoperto la data di uscita su PC, PS4 e PS5. Post Void è invece un gioco sparatutto in prima persona che si rifà ai classici del genere, con un'estetica unica.

Viene anche confermato che Hello Neighbor 2 arriverà su PS4 e PS5, oltre che su PC e Xbox. Samurai Gunn 2 è un gioco d'azione a base di proiettili, schivate e colpi di lama, da giocare in locale od online. Infine, Animal Well è un gioco esplorativo labirintico in pixel art, in arrivo su PS5.

Diteci, quali di questi giochi PlayStation Indies vi ispira di più?