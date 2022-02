Xbox Series X|S: un aggiornamento al Quick Resume consente di "fissare" i giochi

Xbox Series X|S sta ricevendo un interessante aggiornamento riguardante il Quick Resume, al momento dedicato agli utenti del programma Alpha Xbox Insider ma in arrivo a tutti gli altri in seguito, che consente di "fissare" due giochi nella funzione Quick Resume in modo che questi non escano dall'opzione a prescindere dall'uso che ne facciamo.

La funzionalità Quick Resume, nei giochi che la supportano, consente di ottenere un salvataggio immediato all'uscita dal gioco, che ci consente di ripartire esattamente da dove l'avevamo lasciato al momento dell'abbandono della partita, con la possibilità di salvare lo stato di più giochi contemporaneamente.



La quantità di giochi effettivamente contenuta in questa riserva di memoria dedicata, che di fatto "stampa" la situazione in cui abbandoniamo il gioco direttamente sull'SSD della console, è variabile in base alla memoria richiesta da ogni salvataggio andando solitamente da 4 a 7 giochi salvati nel Quick Resume fino anche a più di 10, ma all'aumentare dell'utilizzo della funzionalità su più giochi diversi i salvataggi più vecchi vengono automaticamente eliminati per far spazio ai nuovi.

Con la nuova modalità "Keep in Quick Resume", ovvero "Mantieni in Quick Resume", è possibile applicare una puntina a due giochi a scelta all'interno della sezione di avvio rapido in modo che quei titoli non escano mai dalla sezione a prescindere dall'uso che ne facciamo. Questi usciranno dal Quick Resume solo se manualmente eliminati oppure nel caso un aggiornamento applicato ai giochi stessi non provochi la cancellazione dello stato salvato.

Si tratta dunque di un altro interessante perfezionamento alla funzionalità in questione che aveva già ricevuto un aggiornamento precedente consentendone un controllo più esteso alcuni mesi fa. Al momento è disponibile solo agli Insider ma dovrebbe essere inserito in un prossimo update generale di Xbox Series X|S.