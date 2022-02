Nintendo: Bowser condannato a oltre 3 anni di carcere, ufficiale

Il leader del gruppo di hacking Team Xecuter, Gary Bowser, è stato condannato a 40 mesi di prigione, ovvero oltre tre anni. L'uomo ha creato e distribuito console Nintendo modificate, usate per giocare illegalmente a giochi della grande N.

Il procuratore Nick Brown ha detto che le azioni del Team Xecuter hanno generato oltre 65 milioni di dollari di perdite alle aziende videoludiche (Nintendo e relativi partner). "Ma il danno va oltre queste grandi società: [Team Xecuter] ha danneggiato gli sviluppatori di videogiochi e i piccoli studi creativi i cui prodotti e il duro lavoro vengono essenzialmente rubati quando i giochi sono piratati", ha aggiunto.

Alla fine dello scorso anno, Bowser aveva cambiato la sua dichiarazione da innocente a colpevole, e aveva accettato di pagare 4,5 milioni di dollari a Nintendo.

Originariamente era stato arrestato nell'ottobre 2020, insieme ad altri membri del Team Xecuter, per aver sviluppato e venduto dispositivi in grado di hackerare le console per giocare a giochi piratati, tra cui Switch.

Come riportato da Kotaku, Nintendo ha rilasciato una dichiarazione dopo l'annuncio della condanna di Bowser, dicendo che "apprezza il duro lavoro e gli sforzi instancabili dei procuratori federali e delle forze dell'ordine per frenare le attività illegali su scala globale che causano gravi danni a Nintendo e all'industria dei videogiochi."

Bowser rischiava fino a 5 anni di prigione, quindi pare che l'uomo sia riuscito a non ottenere la condanna massima.