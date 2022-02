Nintendo: Bowser rischia cinque anni di prigione per aver piratato console

I funzionari del governo degli Stati Uniti vogliono che l'hacker di Nintendo Gary Bowser affronti una condanna a cinque anni di carcere per il suo ruolo nella creazione e vendita di dispositivi che ospitavano giochi piratati.

Gary Bowser, da non confondere con Bowser - l'arcinemesi di Super Mario - e Doug Bowser - il presidente di Nintendo of America -, dovrà scontrarsi con la richiesta di una condanna di 60 mesi, come indicato nel documento del tribunale, il quale stabilisce anche che Bowser dovrebbe poi passare altri tre anni di libertà vigilata, in modo che possa "comprendere il danno" che è derivato dai suoi crimini, per i quali si è dichiarato colpevole lo scorso anno.

Il governo degli Stati Uniti suggerisce che il termine di reclusione raccomandato riflette "la natura e le circostanze del reato, la storia e le caratteristiche dell'imputato, e la necessità che la sentenza rifletta la gravità del reato, per promuovere il rispetto della legge, e per fornire una giusta punizione... per offrire un adeguato deterrente alla condotta criminale".

Bowser, il presidente, non l'accusato, e nemmeno il personaggio del videogioco

Il team legale di Bowser, tuttavia, punta a una sentenza molto più breve, sostenendo che il loro cliente è "il meno colpevole e l'unico imputato arrestato da questa accusa", lasciandogli il "peso" della colpa. I suoi avvocati hanno riconosciuto che Nintendo ha "sofferto una sostanziale perdita monetaria" come risultato dei reati, ma hanno ritenuto appropriato un termine di 19 mesi di carcere.

L'hacker canadese ha precedentemente ammesso di aver guadagnato "almeno decine di milioni di dollari di proventi" dai dispositivi di hacking, anche se pare che di questi ne abbia intascati solo una frazione. Secondo le fonti, la difesa ha stimato che Bowser ha raccolto 320 mila dollari in sette anni, e ha indicato che altri membri dell'impresa hanno guadagnato di più.

Ricordiamo anche che dopo essersi assunto la responsabilità per il proprio ruolo nella produzione e vendita dei dispositivi, Bowser ha accettato di aiutare il governo degli Stati Uniti a localizzare qualsiasi altro membro del Team-Xecuter. Ha anche ricevuto una multa di 4,5 milioni di dollari e successivamente ha accettato una multa di 10 milioni di dollari come parte della causa civile di Nintendo contro di lui.

Il giudice deve ancora prendere una decisione sulla durata del suo periodo di detenzione. Bowser finirà dietro le sbarre, ma quanto a lungo è tutto da vedere.